Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
04.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:35

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 441 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 441,20 liradan, 2 bin 906 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 927 liradan, 402 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 406 liradan, 2 bin 840 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 860 liradan, bin 420 liradan alınan Yarım Ziynet bin 430 liradan ve 710 liradan alınan Çeyrek Ziynet 715 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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