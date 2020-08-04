Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 441 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 441,20 liradan, 2 bin 906 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 927 liradan, 402 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 406 liradan, 2 bin 840 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 860 liradan, bin 420 liradan alınan Yarım Ziynet bin 430 liradan ve 710 liradan alınan Çeyrek Ziynet 715 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA