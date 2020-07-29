Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 439,20 lira oldu.
29.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 29.07.2020 13:15
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 439,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 439 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 439,20 liradan, 2 bin 893 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 914 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 827 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 847 liradan, bin 414 liradan alınan Yarım Ziynet bin 424 liradan ve 707 liradan alınan Çeyrek Ziynet 712 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA