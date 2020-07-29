Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 439,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 439,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 439 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 439,20 liradan, 2 bin 893 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 914 liradan, 400 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 404 liradan, 2 bin 827 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 847 liradan, bin 414 liradan alınan Yarım Ziynet bin 424 liradan ve 707 liradan alınan Çeyrek Ziynet 712 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA