Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 428,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 428,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 428 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 428,20 liradan, 2 bin 820 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 841 liradan, 390,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 394,30 liradan, 2 bin 756 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 776 liradan, bin 378 liradan alınan Yarım Ziynet bin 388 liradan ve 689 liradan alınan Çeyrek Ziynet 694 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA