Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 419 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 418,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 419 liradan, 2 bin 760 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 781 liradan, 382 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 386 liradan, 2 bin 697 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 717 liradan, bin 349 liradan alınan Yarım Ziynet bin 359 liradan ve 674 liradan alınan Çeyrek Ziynet 679 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA