Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 417 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 748 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 769 liradan, 380 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 384 liradan, 2 bin 686 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 706 liradan, bin 343 liradan alınan Yarım Ziynet bin 353 liradan ve 672 liradan alınan Çeyrek Ziynet 677 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA