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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
24.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:47

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 417,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 417 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 748 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 769 liradan, 380 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 384 liradan, 2 bin 686 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 706 liradan, bin 343 liradan alınan Yarım Ziynet bin 353 liradan ve 672 liradan alınan Çeyrek Ziynet 677 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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