Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 414,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 414,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 414 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 414,20 liradan, 2 bin 728 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 749 liradan, 377,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 381,50 liradan, 2 bin 666 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 686 liradan, bin 333 liradan alınan Yarım Ziynet bin 343 liradan ve 667 liradan alınan Çeyrek Ziynet 672 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA