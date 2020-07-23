Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 414,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 414,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 414,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 414,50 liradan, 2 bin 732 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 753 liradan, 378 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 382 liradan, 2 bin 670 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 690 liradan, bin 335 liradan alınan Yarım Ziynet bin 345 liradan ve 667 liradan alınan Çeyrek Ziynet 672 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA