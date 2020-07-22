Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 407,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 407,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 407,60 liradan, 2 bin 685 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 706 liradan, 371,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 375,50 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 644 liradan, bin 312 liradan alınan Yarım Ziynet bin 322 liradan ve 656 liradan alınan Çeyrek Ziynet 661 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA