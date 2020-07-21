Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 404,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 404,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 400,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 404,70 liradan, 2 bin 666 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 687 liradan, 369 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373 liradan, 2 bin 605 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 625 liradan, bin 303 liradan alınan Yarım Ziynet bin 313 liradan ve 651 liradan alınan Çeyrek Ziynet 656 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA