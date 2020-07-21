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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 404,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
21.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:10

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 404,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 400,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 404,70 liradan, 2 bin 666 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 687 liradan, 369 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 373 liradan, 2 bin 605 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 625 liradan, bin 303 liradan alınan Yarım Ziynet bin 313 liradan ve 651 liradan alınan Çeyrek Ziynet 656 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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