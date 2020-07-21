Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 402,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 402,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 402,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 402,60 liradan, 2 bin 652 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 673 liradan, 367 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 371 liradan, 2 bin 591 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 611 liradan, bin 296 liradan alınan Yarım Ziynet bin 306 liradan ve 648 liradan alınan Çeyrek Ziynet 653 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA