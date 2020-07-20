Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 400,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400,60 liradan, 2 bin 640 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 661 liradan, 365,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369,50 liradan, 2 bin 580 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 600 liradan, bin 290 liradan alınan Yarım Ziynet bin 300 liradan ve 645 liradan alınan Çeyrek Ziynet 650 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA