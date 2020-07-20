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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,60 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
20.07.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:32

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 400,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400,60 liradan, 2 bin 640 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 661 liradan, 365,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369,50 liradan, 2 bin 580 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 600 liradan, bin 290 liradan alınan Yarım Ziynet bin 300 liradan ve 645 liradan alınan Çeyrek Ziynet 650 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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