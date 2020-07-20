Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 399,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399,50 liradan, 2 bin 632 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 653 liradan, 364 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368 liradan, 2 bin 572 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 592 liradan, bin 286 liradan alınan Yarım Ziynet bin 296 liradan ve 643 liradan alınan Çeyrek Ziynet 648 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA