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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,50 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
20.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 20.07.2020 14:12

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 399,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399,50 liradan, 2 bin 632 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 653 liradan, 364 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368 liradan, 2 bin 572 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 592 liradan, bin 286 liradan alınan Yarım Ziynet bin 296 liradan ve 643 liradan alınan Çeyrek Ziynet 648 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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