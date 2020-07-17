Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 397 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 397,20 liradan, 2 bin 620 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 641 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 580 liradan, bin 280 liradan alınan Yarım Ziynet bin 290 liradan ve 640 liradan alınan Çeyrek Ziynet 645 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA