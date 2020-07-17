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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,60 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
17.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:10

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 397,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 397,60 liradan, 2 bin 619 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 640 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 580 liradan, bin 280 liradan alınan Yarım Ziynet bin 290 liradan ve 640 liradan alınan Çeyrek Ziynet 645 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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