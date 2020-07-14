Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 397,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 397,70 liradan, 2 bin 621 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 642 liradan, 362,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366,70 liradan, 2 bin 561 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 581 liradan, bin 281 liradan alınan Yarım Ziynet bin 291 liradan ve 640 liradan alınan Çeyrek Ziynet 645 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA