Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 398,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,40 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 645 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 561 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 581 liradan, bin 276 liradan alınan Yarım Ziynet bin 286 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA