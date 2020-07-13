Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,40 lira oldu.
13.07.2020 17:38 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:41
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 398,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,40 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 645 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 561 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 581 liradan, bin 276 liradan alınan Yarım Ziynet bin 286 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA