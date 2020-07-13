Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 399,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399,40 liradan, 2 bin 631 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 652 liradan, 365 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369 liradan, 2 bin 571 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 591 liradan, bin 286 liradan alınan Yarım Ziynet bin 296 liradan ve 643 liradan alınan Çeyrek Ziynet 648 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA