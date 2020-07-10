Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 398,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399 liradan, 2 bin 629 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 650 liradan, 364 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368 liradan, 2 bin 569 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 589 liradan, bin 285 liradan alınan Yarım Ziynet bin 295 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA