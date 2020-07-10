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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
10.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:23

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 398,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399 liradan, 2 bin 628 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 649 liradan, 364 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368 liradan, 2 bin 569 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 589 liradan, bin 284 liradan alınan Yarım Ziynet bin 294 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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