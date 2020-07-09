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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
09.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:37

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 399,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400 liradan, 2 bin 635 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 656 liradan, 364,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368,60 liradan, 2 bin 575 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 595 liradan, bin 287 liradan alınan Yarım Ziynet bin 297 liradan ve 644 liradan alınan Çeyrek Ziynet 649 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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