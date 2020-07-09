Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 400,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400,70 liradan, 2 bin 639 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 660 liradan, 365,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369,30 liradan, 2 bin 579 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 599 liradan, bin 290 liradan alınan Yarım Ziynet bin 300 liradan ve 645 liradan alınan Çeyrek Ziynet 650 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA