'
Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
08.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:27

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 400 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400,20 liradan, 2 bin 636 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 657 liradan, 365 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369 liradan, 2 bin 576 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 596 liradan, bin 288 liradan alınan Yarım Ziynet bin 298 liradan ve 644 liradan alınan Çeyrek Ziynet 649 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim Güncel
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı Dünya
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor Spor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm 3. Sayfa
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı Teknoloji
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Maskeli ve silahlı şüpheliler, takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini çaldı
Maskeli ve silahlı şüpheliler, takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini çaldı
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Yabancı uyruklu sürücünün çarptığı iki genç kız, yaşamını yitirdi
Yabancı uyruklu sürücünün çarptığı iki genç kız, yaşamını yitirdi
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Bülent Turan Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cem Yılmaz Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Kaza İzmir Başakşehir
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 19:38:01. #1.15#
title