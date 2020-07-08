Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 400,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 400 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 400,20 liradan, 2 bin 636 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 657 liradan, 365 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369 liradan, 2 bin 576 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 596 liradan, bin 288 liradan alınan Yarım Ziynet bin 298 liradan ve 644 liradan alınan Çeyrek Ziynet 649 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA