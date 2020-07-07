Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 396,20 lira oldu.
07.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:53
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 396,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 396 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 396,20 liradan, 2 bin 610 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 631 liradan, 361 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 365 liradan, 2 bin 550 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 570 liradan, bin 275 liradan alınan Yarım Ziynet bin 285 liradan ve 638 liradan alınan Çeyrek Ziynet 643 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA