Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 396,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 396,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 396 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 396,20 liradan, 2 bin 610 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 631 liradan, 361 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 365 liradan, 2 bin 550 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 570 liradan, bin 275 liradan alınan Yarım Ziynet bin 285 liradan ve 638 liradan alınan Çeyrek Ziynet 643 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA