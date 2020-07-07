Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 392 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392,20 liradan, 2 bin 583 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 604 liradan, 358 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 362 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 545 liradan, bin 263 liradan alınan Yarım Ziynet bin 273 liradan ve 631 liradan alınan Çeyrek Ziynet 636 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA