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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
07.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:31

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 392 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392,20 liradan, 2 bin 583 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 604 liradan, 358 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 362 liradan, 2 bin 525 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 545 liradan, bin 263 liradan alınan Yarım Ziynet bin 273 liradan ve 631 liradan alınan Çeyrek Ziynet 636 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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