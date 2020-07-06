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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
06.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:30

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 394 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 394,20 liradan, 2 bin 598 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 619 liradan, 359,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 363,50 liradan, 2 bin 539 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 559 liradan, bin 269 liradan alınan Yarım Ziynet bin 279 liradan ve 635 liradan alınan Çeyrek Ziynet 640 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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