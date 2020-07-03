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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
03.07.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:43

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 391,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392 liradan, 2 bin 582 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 603 liradan, 357,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 361,30 liradan, 2 bin 523 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 543 liradan, bin 262 liradan alınan Yarım Ziynet bin 272 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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