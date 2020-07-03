Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 391,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392 liradan, 2 bin 582 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 603 liradan, 357,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 361,30 liradan, 2 bin 523 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 543 liradan, bin 262 liradan alınan Yarım Ziynet bin 272 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA