Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 391,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 391,60 liradan, 2 bin 580 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 601 liradan, 357 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 361 liradan, 2 bin 521 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 541 liradan, bin 261 liradan alınan Yarım Ziynet bin 271 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA