Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,10 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 389,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 391,10 liradan, 2 bin 577 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 598 liradan, 356,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360,70 liradan, 2 bin 519 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 539 liradan, bin 259 liradan alınan Yarım Ziynet bin 269 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA