Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,20 lira oldu.
30.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:01
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 391,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 391 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 391,20 liradan, 2 bin 577 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 598 liradan, 356,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360,50 liradan, 2 bin 518 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 538 liradan, bin 259 liradan alınan Yarım Ziynet bin 269 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA