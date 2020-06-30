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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,40 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
30.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:34

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 390,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 390,40 liradan, 2 bin 570 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 591 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 513 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 533 liradan, bin 256 liradan alınan Yarım Ziynet bin 266 liradan ve 628 liradan alınan Çeyrek Ziynet 633 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

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