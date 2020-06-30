Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 390,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 390,40 liradan, 2 bin 570 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 591 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 513 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 533 liradan, bin 256 liradan alınan Yarım Ziynet bin 266 liradan ve 628 liradan alınan Çeyrek Ziynet 633 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA