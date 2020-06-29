Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 389,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 390,70 liradan, 2 bin 574 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 595 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 535 liradan, bin 257 liradan alınan Yarım Ziynet bin 267 liradan ve 629 liradan alınan Çeyrek Ziynet 634 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA