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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,90 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
29.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:10

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 389,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,90 liradan, 2 bin 568 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 589 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 510 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 530 liradan, bin 255 liradan alınan Yarım Ziynet bin 265 liradan ve 628 liradan alınan Çeyrek Ziynet 633 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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