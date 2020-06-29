Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 389,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,90 liradan, 2 bin 568 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 589 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 510 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 530 liradan, bin 255 liradan alınan Yarım Ziynet bin 265 liradan ve 628 liradan alınan Çeyrek Ziynet 633 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA