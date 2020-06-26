Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 388,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 388,70 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 581 liradan, 354 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 358 liradan, 2 bin 502 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 522 liradan, bin 251 liradan alınan Yarım Ziynet bin 261 liradan ve 625 liradan alınan Çeyrek Ziynet 630 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA