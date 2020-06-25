Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 387,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,80 liradan, 2 bin 555 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 576 liradan, 353,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357,50 liradan, 2 bin 496 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 516 liradan, bin 248 liradan alınan Yarım Ziynet bin 258 liradan ve 624 liradan alınan Çeyrek Ziynet 629 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA