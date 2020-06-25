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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
25.06.2020 13:10 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:01

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 389 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,20 liradan, 2 bin 564 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 585 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 525 liradan, bin 253 liradan alınan Yarım Ziynet bin 263 liradan ve 626 liradan alınan Çeyrek Ziynet 631 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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