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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
24.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:05

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 390 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 390,20 liradan, 2 bin 570 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 591 liradan, 356 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 360 liradan, 2 bin 512 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 532 liradan, bin 256 liradan alınan Yarım Ziynet bin 266 liradan ve 628 liradan alınan Çeyrek Ziynet 633 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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