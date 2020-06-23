Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 389,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 389 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 389,20 liradan, 2 bin 564 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 585 liradan, 355 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 359 liradan, 2 bin 505 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 525 liradan, bin 253 liradan alınan Yarım Ziynet bin 263 liradan ve 627 liradan alınan Çeyrek Ziynet 632 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA