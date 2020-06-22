Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 387,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,40 liradan, 2 bin 552 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 573 liradan, 353 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357 liradan, 2 bin 495 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 515 liradan, bin 247 liradan alınan Yarım Ziynet bin 257 liradan ve 624 liradan alınan Çeyrek Ziynet 629 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA