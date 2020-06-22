Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,40 lira oldu.
22.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:43
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 387,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 387,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 387,40 liradan, 2 bin 552 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 573 liradan, 353 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 357 liradan, 2 bin 495 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 515 liradan, bin 247 liradan alınan Yarım Ziynet bin 257 liradan ve 624 liradan alınan Çeyrek Ziynet 629 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA