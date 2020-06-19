Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 381,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,90 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 536 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 458 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 478 liradan, bin 229 liradan alınan Yarım Ziynet bin 239 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA