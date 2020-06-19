Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,90 lira oldu.
19.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:20
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,90 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 381,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,90 liradan, 2 bin 515 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 536 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 458 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 478 liradan, bin 229 liradan alınan Yarım Ziynet bin 239 liradan ve 615 liradan alınan Çeyrek Ziynet 620 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA