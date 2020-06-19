Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 381,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 381,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 381,50 liradan, 2 bin 513 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 534 liradan, 348 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 352 liradan, 2 bin 456 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 476 liradan, bin 228 liradan alınan Yarım Ziynet bin 238 liradan ve 614 liradan alınan Çeyrek Ziynet 619 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA