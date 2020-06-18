Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 379,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 379,40 liradan, 2 bin 500 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 521 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 443 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 463 liradan, bin 222 liradan alınan Yarım Ziynet bin 232 liradan ve 611 liradan alınan Çeyrek Ziynet 616 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA