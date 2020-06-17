Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
17.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:46

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 379 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 379,20 liradan, 2 bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 520 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 462 liradan, bin 221 liradan alınan Yarım Ziynet bin 231 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 615 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Haber
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Emre Kınay Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Türk İlaç Kadın Galatasaray
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 13:59:06. #1.15#
title