Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 379 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 379,20 liradan, 2 bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 520 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 462 liradan, bin 221 liradan alınan Yarım Ziynet bin 231 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 615 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA