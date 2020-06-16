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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
16.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:56

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 379 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 379,20 liradan, 2 bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 520 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 462 liradan, bin 221 liradan alınan Yarım Ziynet bin 231 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 615 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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