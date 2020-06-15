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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376,50 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
15.06.2020 17:45 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:53

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 376,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376,50 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 501 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 425 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 445 liradan, bin 212 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 606 liradan alınan Çeyrek Ziynet 611 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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