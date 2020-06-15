Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 376,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376,50 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 501 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 425 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 445 liradan, bin 212 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 606 liradan alınan Çeyrek Ziynet 611 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA